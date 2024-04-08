Осторожно – клещи: как уберечься от укусов и болезней, которые они переносят

В Украине уже начался сезон клещей, поэтому следует быть осторожными и знать, как оградить себя от укусов этих мелких насекомых.

В Украине с приходом тепла активизировались клещи. Укус этого паразита может нанести серьезный вред здоровью людей и животных. Медики напоминают основные правила и советы, которые помогут избежать опасности, связанной с этими паукообразными. Об этом идет речь на официальном портале Киева.

Клещи переносят серьезные заболевания. В Киевской области – чаще всего переносят болезнь Лайма среди людей, пироплазмоз – среди собак. В некоторых регионах Украины – клещевой энцефалит, туляремию и т.д.

Если укусил клещ, необходимо обязательно проконсультироваться с врачом. Удалять клеща лучше также с помощью специалиста. Это можно сделать в любом травмпункте. Если возможности обратиться к врачу нет, следует произвести удаление самостоятельно, осторожно расшатывая клеща со стороны пальцами, обернутыми марлевой салфеткой, пинцетом или петлей из нити, которую следует закрепить между хоботком клеща и кожей человека.

Важно удалить клеща вместе с хоботком, а затем смазать рану 3% раствором йода, спиртом или одеколоном. Если хоботок остался – воспользуйтесь стерильной иглой. После всех манипуляций не забудьте тщательно вымыть руки с мыльным средством.

После этого наблюдайте за самочувствием. Должны насторожить такие симптомы как головная боль, температура, слабость. Так же отслеживайте место укуса. Долго не проходящая покраснение, боль, зуд, разрастание пятна или отека могут свидетельствовать о заражении одной из болезней, переносящих клещи.

Однако наличие внешних проявлений и симптомов не обязательно. Так что врачи настоятельно советуют обследоваться на антитела к боррелиозу. Чтобы не пропустить опасную болезнь, кровь кажется через три недели после укуса.

Но, конечно, лучше позаботиться о собственной безопасности заранее. Чтобы минимизировать риски укуса, соблюдайте простые правила:

надевайте головной убор и светлую однотонную, с длинными рукавами одежду, плотно прилегающую к телу, чтобы было легче заметить клещей;

во время прогулки и по возвращении домой внимательно осматривайте себя и рядом. Особенно тщательно нужно обследовать участки тела, покрытые волосами;

место для пикника, привала освобождайте от сухой травы, веток и т.п. в радиусе 20-25 м;

вернувшись с прогулки, сразу смените одежду, белье, тщательно их осмотрите, постирайте и погладьте. Нельзя оставлять эту одежду у кровати или спать в ней;

домашних любимцев следует обрабатывать специальными ветеринарными средствами все теплое время года. А если они сопровождали во время прогулки, внимательно осматривать наличие клещей до того, как впустить в дом;

используйте репелленты (средства, отпугивающие клещей). Препараты следует покупать в аптечной сети, наносить в соответствии с инструкцией.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.