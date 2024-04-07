Украина выделит 21 млн гривен ветеранам для развития бизнеса

Ветераны и члены их семей получат 21 миллион гривен грантов от государства на развитие бизнеса.

Ветераны и члены их семей смогут получить от государства 21 миллион гривен в виде грантов для развития своего бизнеса. Об этом сообщает Правительственный портал, подчеркивая, что это часть программы "Собственное дело", направленной на поддержку ветеранов. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

После оценки 47 заявлений, поданных во время пятой в 2024 году волны программы, было определено 27 участников боевых действий и 20 членов семей ветеранов как победителей. Им будут выделены гранты на сумму 21 миллион гривен. В частности, 37 участников получат грант до 500 тысяч гривен, а 10 - до 250 тысяч гривен.

Больше всего получателей грантов находится в Ивано-Франковской, Сумской, Тернопольской и Черкасской областях. Сферы, в которых планируется развивать бизнес, включают оптовую и розничную торговлю, временное размещение и организацию питания, перерабатывающую промышленность и сельское хозяйство.

Участники боевых действий и члены их семей могут получить гранты в соответствии с условиями программы, при этом в зависимости от создания рабочих мест и других условий. Такой грант предоставляется при условии софинансирования в соответствии с установленным соотношением.

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