Україна виділить 21 млн гривень ветеранам для розвитку бізнесу

Ветерани та члени їхніх родин отримають 21 мільйон гривень грантів від держави на розвиток бізнесу.

Ветерани та члени їхніх родин зможуть отримати від держави 21 мільйон гривень у вигляді грантів для розвитку свого бізнесу. Про це повідомляє Урядовий портал, наголошуючи, що це частина програми "Власна справа", спрямованої на підтримку ветеранів. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Після оцінки 47 заяв, поданих під час п'ятої у 2024 році хвилі програми, було визначено 27 учасників бойових дій та 20 членів родин ветеранів як переможців. Їм буде виділено гранти на суму 21 мільйон гривень. Зокрема, 37 учасників отримають грант до 500 тисяч гривень, а 10 - до 250 тисяч гривень.

Найбільше отримувачів грантів знаходиться у Івано-Франківській, Сумській, Тернопільській та Черкаській областях. Сфери, в яких планується розвивати бізнес, включають оптову та роздрібну торгівлю, тимчасове розміщення та організацію харчування, переробну промисловість та сільське господарство.

Учасники бойових дій та члени їхніх родин можуть отримати гранти відповідно до умов програми, при цьому залежно від створення робочих місць та інших умов. Такий грант надається за умови співфінансування відповідно до встановленого співвідношення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.