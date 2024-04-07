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$7200 за незаконне переправлення військовозобов’язаного через кордон: у Тернополі судитимуть зловмисника

20:24, 7 квітня 2024
Чоловік отримав гроші від військовозобов’язаного за сприяння у виготовленні фіктивних документів та можливість переправлення останнього у автомобілі через держкордон у пункті пропуску з Молдовою.
$7200 за незаконне переправлення військовозобов’язаного через кордон: у Тернополі судитимуть зловмисника
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У Тернополі судитимуть чоловіка, який отримав 7 200 доларів за організацію незаконного переправлення військовозобов’язаного через кордон. Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

«Прокурори Тернопільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо жителя Тернополя, обвинуваченого в отриманні 7 200 доларів неправомірної вигоди за організацію та сприяння в незаконному переправленні військовозобов’язаного через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, мешканець обласного центру отримав вищевказану суму від військовозобов’язаного за сприяння у виготовленні фіктивних документів та можливість переправлення останнього у автомобілі через державний кордон України у пункті пропуску з Республікою Молдова.

Правоохоронці задокументували одержання ним грошей у м. Тернополі від «ухилянта».

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.

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