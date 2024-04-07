На столичній Оболоні затримали водія без прав та з підозрою у вживанні наркотиків

Поліція затримала водія Subaru за підозрою у вживанні наркотиків.

Під час патрулювання Оболонського району поліцейські здійснили затримання порушника, який керував автомобілем марки Subaru без відповідних прав та під підозрою у вживанні наркотичних речовин. 36-річного чоловіка, який мав минулі випадки водіння у стані сп'яніння, зупинили правоохоронці на дорозі. Про це повідомила патрульна поліція Києва.

Під час перевірки водія поліцейські помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння, однак він відмовився пройти медичний огляд. Під час огляду автомобіля у салоні були виявлені речовини, схожі на наркотики.

У зв'язку з цим поліцейські затримали чоловіка і склали протоколи за ч. 5 ст. 126 (повторне порушення правил керування транспортним засобом особою, позбавленою такого права) та за ч. 3 ст. 130 КУпАП (водіння у стані сп'яніння). На місце події були викликані слідчі.

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