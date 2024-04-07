На столичной Оболони задержали водителя без прав и с подозрением в употреблении наркотиков

Полиция задержала водителя Subaru по подозрению в употреблении наркотиков.

Во время патрулирования Оболонского района полицейские осуществили задержание нарушителя, который управлял автомобилем марки Subaru без соответствующих прав и под подозрением в употреблении наркотических веществ. 36-летнего мужчину, который имел прошлые случаи вождения в состоянии опьянения, остановили правоохранители на дороге. Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

Во время проверки водителя полицейские заметили у него признаки наркотического опьянения, однако он отказался пройти медицинское освидетельствование. Во время осмотра автомобиля в салоне были обнаружены вещества, похожие на наркотики.

В связи с этим полицейские задержали мужчину и составили протоколы по ч. 5 ст. 126 (повторное нарушение правил управления транспортным средством лицом, лишенным такого права) и по ч. 3 ст. 130 КУоАП (вождение в состоянии опьянения). На место происшествия были вызваны следователи.

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