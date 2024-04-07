Практика судов
  1. В Украине

На столичной Оболони задержали водителя без прав и с подозрением в употреблении наркотиков

23:02, 7 апреля 2024
Полиция задержала водителя Subaru по подозрению в употреблении наркотиков.
На столичной Оболони задержали водителя без прав и с подозрением в употреблении наркотиков
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время патрулирования Оболонского района полицейские осуществили задержание нарушителя, который управлял автомобилем марки Subaru без соответствующих прав и под подозрением в употреблении наркотических веществ. 36-летнего мужчину, который имел прошлые случаи вождения в состоянии опьянения, остановили правоохранители на дороге. Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

Во время проверки водителя полицейские заметили у него признаки наркотического опьянения, однако он отказался пройти медицинское освидетельствование. Во время осмотра автомобиля в салоне были обнаружены вещества, похожие на наркотики.

В связи с этим полицейские задержали мужчину и составили протоколы по ч. 5 ст. 126 (повторное нарушение правил управления транспортным средством лицом, лишенным такого права) и по ч. 3 ст. 130 КУоАП (вождение в состоянии опьянения). На место происшествия были вызваны следователи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

Лента новостей

Блоги
Публикации
Национальный университет обороны требовал выселить офицера запаса вместе с семьей из общежития – что решил Верховный Суд

Застройщик не выполнил своих обязательств по строительству квартиры за счет средств, выплаченных офицеру запаса в качестве денежной компенсации для получения жилого помещения, но Национальный университет обороны требовал выселить его вместе с семьей из комнаты в общежитии без предоставления другого жилого помещения.

В закон об обработке за рубежом информации, содержащей государственную тайну, предлагают внести изменения

Закон об идентификации граждан с помощью Реестра военнообязанных буквально отменил запрет на обработку информации, составляющую государственную тайну, с помощью облачных ресурсов, размещенных за рубежом – что предлагают депутаты.

Администрирование государственного Реестра нормативно-правовых актов передают из рук частной компании государству – но это произойдет не сразу

Администратором Единого государственного реестра нормативно-правовых актов является частная компания – Кабмин решил передать его государству, но после того, как завершится военное положение.

На должности судей ВАКС и АП ВАКС претендуют 238 кандидатов: интересные нюансы конкурса

На десять вакантных должностей судей Апелляционной палаты претендуют 11 судей ВАКС и их помощники.

Судьи пожаловались на давление ГБР и прокуратуры, которые зарегистрировали уголовное производство в отношении судей, но больше ничего не делают

Правоохранительные органы не хотят закрывать уголовное производство, зарегистрированное на основании заявления, которое никто на самом деле не писал.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Степан Дзеньдзюра
    Степан Дзеньдзюра
    суддя Франківського районного суду м. Львова