В Польше инспекция забраковала 8,5 тонн мороженого из Украины

Инспекция издала решение о запрете размещения на рынке Польши мороженого в связи с размораживанием.

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Торговая инспекция по качеству сельскохозяйственной и пищевой продукции Польши (IJHARS) в Люблине издала решение о запрете размещения на рынке Польши трех партий мороженого общим весом 8,48 тонн, импортированного из Украины, в связи с размораживанием.

Об этом говорится в сообщении инспекции.

«IJHARS в Люблине вынесла решение о запрете размещения на рынке Польши 3 партий мороженого общим весом 8 482 кг, импортированного из Украины, в связи с размораживанием», - говорится в сообщении IJHARS в соцсети X.

Ранее стало известно, что в Украину импортировали опасный ядовитый болгарский перец. Овощ, который был выращен в Иордании, ввезли из Польши.

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