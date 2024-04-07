Проживание в Чехии: какие преимущества получат украинские беженцы по новому закону

Чехия внесла изменения в статусе проживания для украинских беженцев.

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В последнее время чешское Министерство внутренних дел представило предложение по изменениям в законодательство Lex Ukrajina, которые касаются украинцев с временной защитой, чтобы они могли получить в Чехии разрешение на долговременное проживание. Одним из условий такого перехода будет их экономическая самодостаточность.

Согласно информации портала proukrainu.blesk.cz, в новом законе Lex Ukrajina 7 чешское правительство планирует расширить возможности получения права проживания для беженцев. Украинцы смогут добровольно перейти на специальный долговременный тип проживания, а те, кто не захочет или не будет соответствовать условиям, смогут получить временную защиту. Экономически независимые беженцы, соответствующие условиям, также смогут получить стандартные долговременные документы.

В рамках долговременного проживания украинцам будет сохраняться свободный доступ на рынок труда, они не будут обязаны проходить адаптационно-интеграционный курс, а будут получать биометрическую карточку вместо визовой наклейки. Также они будут иметь доступ только к коммерческому страхованию, если не будут трудоустроены, и все члены семьи должны иметь долговременное проживание. По новому закону, беженцы, которые получат разрешение на длительное пребывание, смогут зарегистрировать транспортное средство на себя.

Ожидается, что Lex Ukrajina 7 вступит в силу в начале 2025 года. Сначала все беженцы продлят временную защиту, а затем те, кто будет соответствовать условиям и будет желать, смогут перейти на долговременное проживание. Процедура получения специального типа проживания будет подобна продлению временной защиты, однако с сохранением условий и стандартов.

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