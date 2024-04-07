Изнасилование малолетней падчерицы: на Житомирщине отчиму сообщили о подозрении

Мужчине сообщили о подозрении в изнасиловании малолетней падчерицы, суд взял его под стражу.

Источник фото: 18000.com.ua

На Житомирщине 43-летнему отчиму сообщено о подозрении в изнасиловании малолетнего ребенка. По данным Житомирской областной прокуратуры, в минувшее воскресенье, днем, в доме, где проживала семья, подозреваемый, оставшись наедине с малолетней девочкой, воспользовался своим физическим преимуществом и совершил в отношении нее действия сексуального характера. В ответ на сопротивление 12-летней падчерицы и просьбу отпустить ее предостерег, что дверь в доме заперта.

Отмечается, что мать в тот день была в отъезде.

Уже на следующий день девочка рассказала о пережитом своим подругам.

По настоянию ювенального прокурора, суд поместил подозреваемого под стражу без права внесения денежного залога. Сейчас решается вопрос об отобрании обоих детей - потерпевшей и меньшего ее брата - из семьи.

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