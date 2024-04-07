Илон Маск анонсировал выход роботакси от Tesla в августе

Выпуск роботизированного такси Tesla задумывался с 2019 года, однако до сих пор не был реализован.

Компания Tesla представит сервис роботакси 8 августа 2024 года. Об этом заявил гендиректор компании Илон Маск в своей соцсети X.

Как сообщает The Verge, Маск неоднократно публично заявлял о том, что функция автономного вождения (FSD), долгое время находящаяся в статусе бета-тестирования, потенциально может приносить доход владельцам электромобилей Tesla, которые будут работать как автономные такси.

В тот же день, когда Маск сделал это заявление, агентство Reuters сообщило, что Tesla отказалась от планов создания более доступного электромобиля, цена которого должна составлять около 25 000 евро, в пользу проекта по созданию роботакси.

«Reuters лжет (опять)», - написал миллиардер, комментируя материал агентства.

При этом Маск не уточнил, что именно в публикации не соответствует действительности.

Как известно, выпуск роботизированного такси Tesla задумывался с 2019 года, однако до сих пор не был реализован.

В то же время критики утверждают, что внедрение автономных транспортных средств столкнется с серьезными вызовами, включая вопросы безопасности и нормативные препятствия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.