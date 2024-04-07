Ілон Маск анонсував вихід роботаксі від Tesla у серпні

Випуск роботизованого таксі Tesla задумувався ще з 2019 року, однак досі не був реалізований.

Компанія Tesla представить сервіс роботаксі 8 серпня 2024 року. Про це заявив гендиректор компанії Ілон Маск у своїй соцмережі X.

Як повідомляє The Verge, Маск неодноразово публічно заявляв про те, що функція автономного водіння (FSD), яка довгий час знаходиться в статусі бета-тестування, потенційно може приносити дохід власникам електромобілів Tesla, які будуть працювати як автономні таксі.

У той же день, коли Маск зробив цю заяву, агентство Reuters повідомило, що Tesla відмовилася від планів створення більш доступного електромобіля, ціна якого мала становити близько 25 000 євро, на користь проєкту зі створення роботаксі.

«Reuters бреше (знову)», - написав мільярдер, коментуючи матеріал агентства.

При цьому Маск не уточнив, що саме в публікації не відповідає дійсності.

Як відомо, випуск роботизованого таксі Tesla задумувався ще з 2019 року, однак досі не був реалізований.

Водночас критики стверджують, що впровадження автономних транспортних засобів стикнеться із серйозними викликами, включно з питаннями безпеки та нормативними перешкодами.

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