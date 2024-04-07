Практика судів
  1. В Україні

У НБУ пояснили, які чинники вплинули на рівень ВВП у 2023 році

19:27, 7 квітня 2024
У минулому році реальний валовий внутрішній продукт зріс на 5,3%.
У НБУ пояснили, які чинники вплинули на рівень ВВП у 2023 році
Джерело фото: epravda
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За даними Держстату, у 2023 році реальний валовий внутрішній продукт зріс на 5,3%. Як зазначили у Національному банку, Україні вдалося досягти зростання ВВП після глибокого спаду у 2022 році (на 28,8%) навіть в умовах подальших активних бойових дій, високих безпекових ризиків та терористичних атак з боку росіян, зокрема на критичну інфраструктуру.

Вагому роль, пояснюють у НБУ, у такому значному результаті відіграли:

  • висока адаптивність бізнесу та населення;
  • м'яка фіскальна політика;
  • стабілізація ситуації в енергетиці з другої половини лютого, передусім завдяки швидким ремонтам та посиленому захисту ППО;
  • зусилля НБУ та Уряду зі збереження макрофінансової стабільності в Україні.

У комплексі це зумовило суттєве сповільнення падіння економіки вже у I кварталі, а з II кварталу реальний ВВП повернувся до зростання, навіть попри негативний вплив подальших руйнувань та зупинення діяльності бізнесу на час повітряних тривог, зауважують у Нацбанку.

«Рекордні бюджетні витрати на оборону та безпеку зумовили подальше збільшення ролі державного сектору в економіці. Так, за рік споживання державного сектору зросло на 9%, а його частка у ВВП за два роки більш ніж подвоїлася. Валова додана вартість сектору державного управління і оборони збільшилася за цей період на понад 46%, а його частка зросла з 6% у 2021 році до 22% у 2023 році», - додали у НБУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До закону про обробку за кордоном інформації, що містить державну таємницю, пропонують внести зміни

Закон про ідентифікацію громадян за допомогою Реєстру військовозобов’язаних буквально скасував заборону обробки інформації, що становить державну таємницю, за допомогою хмарних ресурсів, розміщених за кордоном – що пропонують депутати.

Адміністрування державного Реєстру нормативно-правових актів передають з рук приватної компанії до держави – але це відбудеться не відразу

Адміністратором Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів є приватна компанія – Кабмін вирішив передати його державі, але після того, як завершиться воєнний стан.

На посади суддів ВАКС та АП ВАКС претендують 238 кандидатів: цікаві нюанси конкурсу

На десять вакантних посад суддів Апеляційної палати претендують 11 суддів ВАКС, а також їх помічники.

Судді поскаржилися на тиск ДБР і прокуратури, які зареєстрували провадження щодо суддів, але більше нічого не роблять

Правоохоронні органи не хочуть закривати кримінальне провадження, яке зареєстровано на підставі заяви, яку ніхто насправді не писав.

З оподаткуванням криптовалюти в Україні розберуться до кінця грудня 2024 року – Меморандум з МВФ

Питання прийняття законодавства задля врегулювання віртуальних активів перебуватиме на контролі у Нацбанку та НКЦПФР за технічної допомоги МВФ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Шутенко
    Інна Шутенко
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Костянтин Єфіменко
    Костянтин Єфіменко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Антон Пекний
    Антон Пекний
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Хом’якова
    Вікторія Хом’якова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду