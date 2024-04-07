У НБУ пояснили, які чинники вплинули на рівень ВВП у 2023 році

У минулому році реальний валовий внутрішній продукт зріс на 5,3%.

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За даними Держстату, у 2023 році реальний валовий внутрішній продукт зріс на 5,3%. Як зазначили у Національному банку, Україні вдалося досягти зростання ВВП після глибокого спаду у 2022 році (на 28,8%) навіть в умовах подальших активних бойових дій, високих безпекових ризиків та терористичних атак з боку росіян, зокрема на критичну інфраструктуру.

Вагому роль, пояснюють у НБУ, у такому значному результаті відіграли:

висока адаптивність бізнесу та населення;

м'яка фіскальна політика;

стабілізація ситуації в енергетиці з другої половини лютого, передусім завдяки швидким ремонтам та посиленому захисту ППО;

зусилля НБУ та Уряду зі збереження макрофінансової стабільності в Україні.

У комплексі це зумовило суттєве сповільнення падіння економіки вже у I кварталі, а з II кварталу реальний ВВП повернувся до зростання, навіть попри негативний вплив подальших руйнувань та зупинення діяльності бізнесу на час повітряних тривог, зауважують у Нацбанку.

«Рекордні бюджетні витрати на оборону та безпеку зумовили подальше збільшення ролі державного сектору в економіці. Так, за рік споживання державного сектору зросло на 9%, а його частка у ВВП за два роки більш ніж подвоїлася. Валова додана вартість сектору державного управління і оборони збільшилася за цей період на понад 46%, а його частка зросла з 6% у 2021 році до 22% у 2023 році», - додали у НБУ.

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