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Нафтопереробний завод у росії призупинив роботу після прориву греблі

19:09, 7 квітня 2024
На річці Урал стався повторний прорив греблі.
Нафтопереробний завод у росії призупинив роботу після прориву греблі
Джерело фото: news.pn
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Роботу нафтопереробного заводу «Орськнафтооргсинтез» у російському місті Орськ тимчасово призупинено через повторний прорив греблі на річці Урал, повідомляє пресслужба підприємства у Телеграм-каналі.

У зв'язку з аномальною повінню та з метою уникнення екологічних ризиків та дотримання техніки безпеки, пов’язаної з безпекою праці на виробництві, роботу заводу тимчасово зупинено, зазначено у заяві.

Водночас адміністративний, ремонтний та технологічний персонал, а також працівники підрядних організацій продовжують працювати в штатному режимі.

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