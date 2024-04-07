Нефтеперерабатывающий завод в россии приостановил работу после прорыва плотины

На реке Урал произошел повторный прорыв плотины.

Источник фото: news.pn

Работа нефтеперерабатывающего завода "Орскнефтеоргсинтез" в российском городе Орск временно приостановлена из-за повторного прорыва плотины на реке Урал, сообщает пресс-служба предприятия в Телеграмм-канале.

В связи с аномальным наводнением и во избежание экологических рисков и соблюдения техники безопасности, связанной с безопасностью труда на производстве, работа завода временно приостановлена, говорится в заявлении.

В то же время административный, ремонтный и технологический персонал, а также работники подрядных организаций продолжают работать в штатном режиме.

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