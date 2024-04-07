В Украине появилась 3D-модель лаврских пещер

Такой подход в свое время помог начать реконструкцию Собора Парижской Богоматери, который потерпел значительные разрушения после пожара в 2019 году.

Источник фото: mcip.gov.ua

В Украине появилась 3D-модель пещер, которые находятся на территории Национального заповедника «Киево-Печерская лавра». Модель сделала команда Skeiron, специализирующаяся на лазерном сканировании культурного наследия, по инициативе МКИП.

Виртуальная модель находится в свободном доступе. Как поясняют в Министерстве культуры и информационной политики, она поможет восстановить объект в случае разрушений, а также поспособствует популяризации истории Киева. Такой подход в свое время помог начать реконструкцию Собора Парижской Богоматери, который потерпел значительные разрушения после пожара в 2019 году: архитекторы смогли создать детальные чертежи для восстановления здания именно благодаря результатам 3D-сканирования, сделанным за четыре года до этого.

Пещеры, из которых в середине XI ст. началась монашеская жизнь и возник Киево-Печерский монастырь, расположены на глубине от 5 до 15 метров, их общая длина составляет почти 900 метров. Создание виртуальной модели пещер имеет важное значение для Украины, ведь это памятник архитектуры, археологии, истории и культуры, где похоронен основатель монастыря Антония, находятся мощи 125 святых, в том числе Нестора Летописца, иконописца Алипия, врача Агапита, Ильи Муромца и других.

Подземный объект культурного наследия, который раньше нельзя было посмотреть извне, теперь имеет зафиксированную форму в цифровом измерении. Виртуальная модель доступна на платформе Sketchfab, детализированая – хранится на отдельном сервере и доступна только по индивидуальному запросу.

Источник фото: mcip.gov.ua

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