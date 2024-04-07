В столице Грузии в тире произошел взрыв, видео

В Тбилиси в результате взрыва в тире погибли два человека.

Фото иллюстративное

В воскресенье, 7 апреля, на территории тира в столице Грузии, Тбилиси, произошел мощный взрыв, сообщает Министерство внутренних дел страны.

По информации от ведомства, инцидент произошел во время стрельбы на территории оружейного магазина. Данная торговая точка специализируется на продаже одежды и аксессуаров спецназначения, а также оружия и оборудования для оборонных целей. Кроме того, на ее территории проводятся курсы обучения по стрельбе.

В результате инцидента в Исанском районе Тбилиси погибли два человека, а четыре человека получили ранения.

"В Тбилиси на улице Бохорми N12 произошел взрыв во время стрельбы магазина "Боевое поле" в Тбилиси, пока 2 человека погибли и 4 ранены, которых бригадами скорой помощи доставили в разные больницы", - говорится в отчете.

Местные жители Тбилиси разместили в социальных сетях видеозаписи с места происшествия, на которых видны столбы дыма. Причины взрыва пока остаются неизвестными.

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