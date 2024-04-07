У столиці Грузії в тирі стався вибух, відео

У Тбілісі внаслідок вибуху у тирі загинули двоє людей.

Фото ілюстративне

У неділю, 7 квітня, на території тиру у столиці Грузії, Тбілісі, відбувся потужний вибух, повідомляє Міністерство внутрішніх справ країни.

За інформацією від відомства, інцидент стався під час стрільби на території магазину зброї. Дана торговельна точка спеціалізується на продажу одягу та аксесуарів спецпризначення, а також зброї та обладнання для оборонних цілей. Крім того, на її території проводяться курси навчання зі стрільби.

Внаслідок інциденту в Ісанському районі Тбілісі загинули дві особи, а четверо людей отримали поранення.

«У Тбілісі на вулиці Бохормі N12 стався вибух під час стрілянини магазину «Бойове поле» у Тбілісі, наразі 2 людини загинуло та 4 поранено, яких бригадами швидкої допомоги доставили до різних лікарень», - зазначено у звіті.

Місцеві мешканці Тбілісі розмістили у соціальних мережах відеозаписи з місця події, на яких видно стовпи диму. Причини вибуху наразі залишаються невідомими.

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