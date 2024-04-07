В Україні з'явилася 3D-модель лаврських печер

Такий підхід свого часу допоміг розпочати реконструкцію Собору Паризької Богоматері, який зазнав значних руйнувань після пожежі у 2019 році.

Джерело фото: mcip.gov.ua

В Україні з'явилася 3D-модель печер, які знаходяться на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Модель зробила команда Skeiron, що спеціалізується на лазерному скануванні культурної спадщини, за ініціативи МКІП.

Віртуальна модель є у вільному доступі. Як пояснють у Міністерстві культури та інформаційної політики, вона допоможе відновити об’єкт у випадку руйнувань, а також сприятиме популяризації історії Києва. Такий підхід свого часу допоміг розпочати реконструкцію Собору Паризької Богоматері, який зазнав значних руйнувань після пожежі у 2019 році: архітектори змогли створити детальні креслення для відновлення будівлі саме завдяки результатам 3D-сканування, яке зробили за чотири роки до цього.

Печери, з яких у середині ХІ ст. розпочалося чернече життя і виник Києво-Печерський монастир, розташовані на глибині від 5 до 15 метрів, їхня загальна довжина складає майже 900 метрів. Створення віртуальної моделі печер має важливе значення для України, адже це — пам’ятка архітектури, археології, історії та культури, де поховано засновника монастиря Антонія, знаходяться мощі 125 святих, у тому числі Нестора Літописця, іконописця Аліпія, лікаря Агапіта, Іллі Муромця та інших.

Підземний обʼєкт культурної спадщини, на який раніше не можна було подивитися ззовні, тепер має зафіксовану форму у цифровому вимірі. Віртуальна модель доступна на платформі Sketchfab, деталізована — зберігається на окремому сервері та доступна лише за індивідуальним запитом.

Джерело фото: mcip.gov.ua

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