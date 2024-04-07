Практика судів
  1. В Україні

В Україні з'явилася 3D-модель лаврських печер

21:26, 7 квітня 2024
Такий підхід свого часу допоміг розпочати реконструкцію Собору Паризької Богоматері, який зазнав значних руйнувань після пожежі у 2019 році.
В Україні з'явилася 3D-модель лаврських печер
Джерело фото: mcip.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні з'явилася 3D-модель печер, які знаходяться на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Модель зробила команда Skeiron, що спеціалізується на лазерному скануванні культурної спадщини, за ініціативи МКІП.

Віртуальна модель є у вільному доступі. Як пояснють у Міністерстві культури та інформаційної політики, вона допоможе відновити об’єкт у випадку руйнувань, а також сприятиме популяризації історії Києва. Такий підхід свого часу допоміг розпочати реконструкцію Собору Паризької Богоматері, який зазнав значних руйнувань після пожежі у 2019 році: архітектори змогли створити детальні креслення для відновлення будівлі саме завдяки результатам 3D-сканування, яке зробили за чотири роки до цього.

Печери, з яких у середині ХІ ст. розпочалося чернече життя і виник Києво-Печерський монастир, розташовані на глибині від 5 до 15 метрів, їхня загальна довжина складає майже 900 метрів. Створення віртуальної моделі печер має важливе значення для України, адже це — пам’ятка архітектури, археології, історії та культури, де поховано засновника монастиря Антонія, знаходяться мощі 125 святих, у тому числі Нестора Літописця, іконописця Аліпія, лікаря Агапіта, Іллі Муромця та інших.

Підземний обʼєкт культурної спадщини, на який раніше не можна було подивитися ззовні, тепер має зафіксовану форму у цифровому вимірі. Віртуальна модель доступна на платформі Sketchfab, деталізована — зберігається на окремому сервері та доступна лише за індивідуальним запитом.

Джерело фото: mcip.gov.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Національний університет оборони вимагав виселити офіцера запасу разом з сім’єю з гуртожитку – що вирішив Верховний Суд

Забудовник не виконав своїх зобов’язань з будівництва квартири за рахунок коштів, які були виплачені офіцеру запасу в якості грошової компенсації для отримання жилого приміщення, але Національний університет оборони вимагав виселити його разом з родиною з кімнати у гуртожитку без надання іншого жилого приміщення.

До закону про обробку за кордоном інформації, що містить державну таємницю, пропонують внести зміни

Закон про ідентифікацію громадян за допомогою Реєстру військовозобов’язаних буквально скасував заборону обробки інформації, що становить державну таємницю, за допомогою хмарних ресурсів, розміщених за кордоном – що пропонують депутати.

Адміністрування державного Реєстру нормативно-правових актів передають з рук приватної компанії до держави – але це відбудеться не відразу

Адміністратором Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів є приватна компанія – Кабмін вирішив передати його державі, але після того, як завершиться воєнний стан.

На посади суддів ВАКС та АП ВАКС претендують 238 кандидатів: цікаві нюанси конкурсу

На десять вакантних посад суддів Апеляційної палати претендують 11 суддів ВАКС, а також їх помічники.

Судді поскаржилися на тиск ДБР і прокуратури, які зареєстрували провадження щодо суддів, але більше нічого не роблять

Правоохоронні органи не хочуть закривати кримінальне провадження, яке зареєстровано на підставі заяви, яку ніхто насправді не писав.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Шутенко
    Інна Шутенко
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Костянтин Єфіменко
    Костянтин Єфіменко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Антон Пекний
    Антон Пекний
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Хом’якова
    Вікторія Хом’якова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду