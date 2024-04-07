В НБУ объяснили, какие факторы повлияли на уровень ВВП в 2023 году

В прошлом году реальный валовой внутренний продукт вырос на 5,3%.

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По данным Госстата, в 2023 году реальный валовой внутренний продукт вырос на 5,3%. Как отметили в Национальном банке, Украине удалось добиться роста ВВП после глубокого спада в 2022 году (на 28,8%) даже в условиях дальнейших активных боевых действий, высоких рисков безопасности и террористических атак со стороны россиян, в частности на критическую инфраструктуру.

Весомую роль, объясняют в НБУ, в столь значительном результате сыграли:

высокая адаптивность бизнеса и населения;

мягкая фискальная политика;

стабилизация ситуации в энергетике со второй половины февраля, прежде всего благодаря быстрым ремонтам и усиленной защите ПВО;

усилия НБУ и Правительства по сохранению макрофинансовой стабильности в Украине.

В комплексе это обусловило существенное замедление падения экономики уже в I квартале, а со II квартала реальный ВВП вернулся к росту даже несмотря на негативное влияние дальнейших разрушений и остановки деятельности бизнеса на время воздушных тревог, отмечают в Нацбанке.

«Рекордные бюджетные расходы на оборону и безопасность обусловили дальнейшее увеличение роли государственного сектора в экономике. Так, за год потребление государственного сектора выросло на 9%, а его доля в ВВП за два года более чем удвоилась. Валовая добавленная стоимость сектора государственного управления и обороны увеличилась за этот период на более чем 46%, а его доля выросла с 6% в 2021 году до 22% в 2023 году», - добавили в НБУ.

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