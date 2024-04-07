Зґвалтування малолітньої падчерки: на Житомирщині вітчиму повідомили про підозру

Чоловіку повідомили про підозру у зґвалтуванні малолітньої пасербиці, суд взяв його під варту.

Джерело фото: 18000.com.ua

На Житомирщині 43-річному вітчиму повідомлено про підозру у зґвалтуванні малолітньої дитини. За даними Житомирської обласної прокуратури, минулої неділі, вдень, у будинку, де проживала сім’я, підозрюваний, залишившись наодинці з малолітньою дівчинкою, скористався своєю фізичною перевагою та вчинив стосовно неї дії сексуального характеру. У відповідь на супротив 12-річної пасербиці та прохання відпустити її застеріг, що двері у будинку замкнені.

Зазначається, що матір того дня була у від’їзді.

Вже наступного дня дівчинка розповіла про пережите своїм подругам.

За наполяганням ювенального прокурора, суд помістив підозрюваного під варту без права внесення грошової застави. Наразі вирішується питання щодо відібрання обох дітей – потерпілої та меншого її братика – із сім’ї.

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