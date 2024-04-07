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Проживання в Чехії: які переваги отримають українські біженці за новим законом

22:31, 7 квітня 2024
Чехія внесла зміни в статусі проживання для українських біженців.
Проживання в Чехії: які переваги отримають українські біженці за новим законом
Джерело фото: pmg.ua
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Останнім часом чеське Міністерство внутрішніх справ представило пропозицію щодо змін до законодавства Lex Ukrajina, які стосуються українців з тимчасовим захистом, щоб вони могли отримати в Чехії дозвіл на довготривале проживання. Однією з умов такого переходу буде їхня економічна самодостатність.

Згідно з інформацією порталу proukrainu.blesk.cz, в новому законі Lex Ukrajina 7 чеський уряд планує розширити можливості отримання права проживання для біженців. Українці зможуть добровільно перейти на спеціальний довготривалий тип проживання, а ті, хто не бажатиме або не відповідатиме умовам, зможуть отримати тимчасовий захист. Економічно незалежні біженці, що відповідають умовам, також матимуть змогу отримати стандартні довготривалі документи.

У рамках довготривалого проживання українцям зберігатиметься вільний доступ на ринок праці, вони не будуть зобов'язані проходити адаптаційно-інтеграційний курс, а отримуватимуть біометричну картку замість візової наліпки. Також вони матимуть доступ тільки до комерційного страхування, якщо не будуть працевлаштовані, та всі члени сім'ї повинні мати довготривале проживання. За новим законом, біженці, які отримають дозвіл на довготривале перебування, матимуть змогу зареєструвати транспортний засіб на себе.

Очікується, що Lex Ukrajina 7 набуде чинності на початку 2025 року. Спочатку всі біженці продовжать тимчасовий захист, а потім ті, хто відповідатиме умовам і буде бажати, зможуть перейти на довготривале проживання. Процедура отримання спеціального типу проживання буде подібною на продовження тимчасового захисту, проте зі збереженням умов і стандартів.

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