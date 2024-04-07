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У Польщі інспекція забракувала 8,5 тонн морозива з України

20:06, 7 квітня 2024
Інспекція видала рішення про заборону розміщення на ринку Польщі морозива у зв'язку з розморожуванням.
У Польщі інспекція забракувала 8,5 тонн морозива з України
Джерело фото: Mark Grafton / Unsplash
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Торгова інспекція за якістю сільськогосподарської та харчової продукції Польщі (IJHARS) в Любліні видала рішення про заборону розміщення на ринку Польщі трьох партій морозива загальною вагою 8,48 тонн, імпортованого з України, у зв'язку з розморожуванням.

Про це йдеться в повідомленні інспекції.

«IJHARS у Любліні винесла рішення про заборону розміщення на ринку Польщі 3 партій морозива загальною вагою 8 482 кг, імпортованого з України, у зв’язку з розморожуванням», - сказано в повідомленні IJHARS в соцмережі X.

Раніше стало відомо, що в Україну імпортували небезпечний отруйний болгарський перець. Овоч, який був вирощений в Йорданії, був ввезений з Польщі.

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