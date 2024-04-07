$7200 за незаконную переправку военнообязанного через границу: в Тернополе будут судить злоумышленника

Мужчина получил деньги от военнообязанного за содействие в изготовлении фиктивных документов и возможность переправки последнего в автомобиле через госграницу в пункте пропуска с Молдовой.

В Тернополе будут судить мужчину, получившего 7 200 долларов за организацию незаконной переправки военнообязанного через границу. Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

«Прокуроры Тернопольской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Тернополя, обвиняемого в получении 7 200 долларов неправомерной выгоды за организацию и содействие в незаконной переправке военнообязанного через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)», — идет в сообщении.

По данным следствия, житель областного центра получил вышеуказанную сумму от военнообязанного за содействие в производстве фиктивных документов и возможность переправки последнего в автомобиле через государственную границу Украины в пункте пропуска с Республикой Молдова.

Правоохранители задокументировали получение им денег в Тернополе от «уклониста».

Завершено расследование, которое проводили следственные полиции.

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