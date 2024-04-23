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Блокировка средств на банковских счетах должников: что нужно знать

10:33, 23 апреля 2024
Исполнитель при осуществлении исполнительного производства вправе наложить арест на средства и другие ценности должника.
Блокировка средств на банковских счетах должников: что нужно знать
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Министерство юстиции Украины разъяснило вопрос блокирования средств на банковских счетах должников. 

В соответствии со статьей 18 Закона Украины «Об исполнительном производстве» (далее – Закон) исполнитель осуществляет меры принудительного исполнения решения способом и в порядке, установленным исполнительным документом и Законом.

Абзацем первым части первой статьи 48 Закона определено, что обращение взыскания на имущество должника заключается в его аресте, изъятии (списании средств со счетов) и принудительной реализации (предъявлении электронных денег к погашению в обмен на средства, перечисляемые на соответствующий счет государственного органа) исполнительной службы, за счет частного исполнителя).

Арест на имущество (средства) должника налагается исполнителем путем вынесения постановления об аресте имущества (средств) должника или об описании и аресте имущества (средств) должника.

Исполнитель при осуществлении исполнительного производства имеет право наложить арест на средства и другие ценности должника, в том числе на средства, находящиеся в кассах, на счетах в банках, других финансовых учреждениях и органах, осуществляющих казначейское обслуживание бюджетных средств (кроме средств на едином счете, открытом в порядке, определенном статьей 35-1 Налогового кодекса Украины, средств на счетах налогоплательщиков в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость, средств на электронных счетах плательщиков акцизного налога, средств на счетах со специальным режимом назначения, специальных и других счетах, обращение взыскания на которые запрещено законом), на счета в ценных бумагах, а также опечатывать кассы, помещения и места хранения денег.

В постановлении о наложении ареста на средства, учитываемые на счетах должника в банковских учреждениях, указывается наложение ареста на средства должника, кроме средств, содержащихся на счетах, наложение ареста и/или обращение взыскания на которые запрещено Законом.

Перечень оснований для снятия ареста с имущества (средств) должника определен статьей 59 Закона, в частности частью второй указанной статьи Закона предусмотрено, что исполнитель обязан снять арест со средств на счете должника не позднее следующего рабочего дня, со дня поступления от банка документов, подтверждающие, что на средства, находящиеся на счете запрещено обращать взыскания согласно настоящему Закону, а также в случае, предусмотренном пунктом 10 части первой статьи 34 настоящего Закона.

Одновременно сообщается, что частью пятой статьи 59 Закона предусмотрено, что арест может быть снят по решению суда.

В Минюсте отметили, что Законом не предусмотрен запрет на обращение взыскания на средства военнослужащих.

Также сообщается, что 11.04.2023 Верховной Радой Украины был принят Закон Украины № 3048-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных особенностей организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения» (вступил в силу 06.05.2023 ), которым внесены изменения в пункт 10-2 раздела XIII «Заключительные и переходные положения» Закона.

Этой редакцией изменен порядок распоряжения физическими лицами-должниками денежными средствами, на которые наложен арест органами государственной исполнительной службы или частными исполнителями, в период действия в Украине военного положения, введенного Указом Президента Украины от 24.02.2022 № 64/2022.

Внесенными изменениями предусмотрено, в частности, временно, на период до прекращения или отмены военного положения в Украине:

- физические лица - должники, на средства которых наложен арест органами государственной исполнительной службы, частными исполнителями могут осуществлять расходные операции с текущего счета на сумму в размере, что в течение одного календарного месяца не превышает двух размеров минимальной заработной платы, установленной законом о Государственном бюджете Украины на 1 января текущего календарного года, а также платить налоги, сборы без учета такого ареста, при условии, что такой текущий счет определен для осуществления расходных операций в порядке, установленном настоящим подпунктом. Обращение взыскания в пределах указанной суммы на таком счете не производится.

Для определения такого текущего счета в банке физическое лицо - должник обращается в орган государственной исполнительной службы, частного исполнителя, который наложил арест на средства физического лица - должника, с заявлением об определении текущего счета в банке для осуществления расходных операций. Заявление может быть подано в бумажной форме (нарочно или посредством почтовой связи) или в электронной форме с соблюдением требований, установленных Законом Украины «Об электронных документах и электронном документообороте».

В заявлении указываются номер текущего счета, который физическое лицо - должник просит определить для осуществления расходных операций, и наименование банка, где открыт такой счет. Физическое лицо – должник несет ответственность за достоверность указанной в заявлении информации.

Государственный, частный исполнитель в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления физического лица – должника выносит постановление об определении текущего счета физического лица – должника в банке для осуществления расходных операций и безотлагательно, не позднее следующего рабочего дня после вынесения постановления:

- предоставляет/отправляет соответствующее постановление банка (обслуживающему банку);

- проверяет наличие других исполнительных производств, открытых в отношении физического лица - должника, и, в случае если в отношении физического лица - должника открыты другие исполнительные производства, одновременно предоставляет/направляет соответствующее постановление в органы государственной исполнительной службы или частного исполнителя, осуществляющих принудительное исполнение у таких исполнительных производствах. В таком случае текущий счет, указанный в соответствующем постановлении, считается определенным для осуществления расходных операций и в пределах таких исполнительных производств.

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