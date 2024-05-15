«Суспільне» заявило, что не получало штраф за футболки о защитниках Азовстали на «Евровидении-2024»

«Суспільне Мовлення» не получала никаких сообщений о жалобах или штрафах за нарушение правил песенного конкурса.

Фото: glavred.info

«Суспільне Мовлення» сообщило, что не получало никаких сообщений о жалобах или штрафах за нарушение правил песенного конкурса «Евровидение-2024».

Накануне певица alyona alyona, которая вместе с Jerry Heil представляла Украину на конкурсе, заявила, что организаторы «Евровидения-2024» оштрафовали украинскую делегацию за футболки с призывом освободить из плена украинских защитников «Азовстали» – «Free Azovstal Defenders» – в эфире шоу.

«В настоящее время «Суспільне Мовлення» как член ЕМС (Европейский языковой союз – ред.), который обеспечивает участие представителей Украины на Песенном конкурсе «Евровидение», не получило никаких жалоб и штрафов за якобы нарушение правил», — говорится в официальном заявлении вещателя.

При этом, отмечает «Суспільне», Европейский языковой союз действительно вправе применять санкции в случае нарушения правил конкурса. «Об этом артистов предупредили еще на этапе подписания контракта», - добавил вещатель.

Как известно, в этом году из-за угрожающего поведения в адрес членкини съемочной группы, которая была расценена как нарушение правил песенного конкурса, был дисквалифицирован представитель Нидерландов Йост Кляйн.

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