«Суспільне» заявило, що не отримувало штраф за футболки про захисників Азовсталі на «Євробаченні-2024»

«Суспільне Мовлення» не отримувало жодних повідомлень про скарги чи штрафи за порушення правил пісенного конкурсу.

Фото: glavred.info

«Суспільне Мовлення» повідомило, що не отримувало жодних повідомлень про скарги чи штрафи за порушення правил пісенного конкурсу «Євробачення-2024».

Напередодні співачка alyona alyona, яка разом із Jerry Heil представляла Україну на конкурсі, заявила, що організатори «Євробачення-2024» оштрафували українську делегацію за футболки із закликом звільнити з полону українських захисників «Азовсталі» - «Free Azovstal Defenders» - в ефірі шоу.

«Наразі Суспільне Мовлення як член ЄМС (Європейська мовна спілка – ред.), який забезпечує участь представників України на Пісенному конкурсі «Євробачення», не отримало жодних скарг та штрафів за нібито порушення правил», — йдеться в офіційній заяві Суспільного мовника.

При цьому, зазначає «Суспільне», Європейська мовна спілка дійсно має право застосовувати санкції у разі порушення правил конкурсу. «Про це артистів попередили ще на етапі підписання контракту», — додав мовник.

Як відомо, цьогоріч через погрозливу поведінку на адресу членкині знімальної групи, яка була розцінена як порушення правил пісенного конкурсу, був дискваліфікований представник Нідерландів Йост Кляйн.

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