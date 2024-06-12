Одесский окружной админсуд сообщил о наличии вакантных должностей

Одесский окружной административный сообщил о наличии ряда вакантных должностей.
Суд объявляет вакансии:
Помощник судьи (Оклад 17 381,00)
Требования к кандидатам:
- высшее юридическое образование;
- желание учиться и работать;
- опыт работы в суде.
Сотрудник информационного центра (Оклад 6 359,00)
Возможность работы для студентов, главное – желание учиться и профессионально расти.
Бухгалтер (Главный специалист отдела планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности) (Оклад 11 855,00)
Требования к кандидатам:
- высшее образование по специальности «экономика», «финансы, банковское дело и страхование», «учет и налогообложение»;
- желание учиться и работать.
Пресс-секретарь (Оклад 11 855,00)
Требования к кандидатам:
- высшее образование по специальности «право» или «журналистика»;
- желание учиться и работать.
«Мы гарантируем:
- обучение и поддержку;
- возможности для карьерного роста;
- дружескую атмосферу.
С нетерпением ждем ваших резюме: [email protected]
Звоните по телефону: 0987610101, 0487055783 (76)», - сообщили в суде.
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