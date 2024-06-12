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Одесский окружной админсуд сообщил о наличии вакантных должностей

19:43, 12 июня 2024
Суд ищет помощника судьи, работника информационного центра, бухгалтера и пресс-секретаря.
Одесский окружной админсуд сообщил о наличии вакантных должностей
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Одесский окружной административный сообщил о наличии ряда вакантных должностей.

Суд объявляет вакансии:

Помощник судьи (Оклад 17 381,00)

Требования к кандидатам:

- высшее юридическое образование;

- желание учиться и работать;

- опыт работы в суде.

Сотрудник информационного центра (Оклад 6 359,00)

Возможность работы для студентов, главное – желание учиться и профессионально расти.

Бухгалтер (Главный специалист отдела планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности) (Оклад 11 855,00)

Требования к кандидатам:

- высшее образование по специальности «экономика», «финансы, банковское дело и страхование», «учет и налогообложение»;

- желание учиться и работать.

Пресс-секретарь (Оклад 11 855,00)

Требования к кандидатам:

- высшее образование по специальности «право» или «журналистика»;

- желание учиться и работать.

«Мы гарантируем:

- обучение и поддержку;

- возможности для карьерного роста;

- дружескую атмосферу.

С нетерпением ждем ваших резюме: [email protected]

Звоните по телефону: 0987610101, 0487055783 (76)», - сообщили в суде.

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