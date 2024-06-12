Одеський окружний адмінсуд повідомив про наявність вакантних посад

Одеський окружний адміністративний повідомив про наявність низки вакантних посад.
Суд оголошує вакансії:
Помічник судді (Оклад 17 381,00)
Вимоги до кандидатів:
- вища юридична освіта;
- бажання навчатися та працювати;
- досвід роботи в суді.
Працівник інформаційного центру (Оклад 6 359,00)
Можливість роботи для студентів, головне - бажання навчатися та професійно зростати.
Бухгалтер (Головний спеціаліст відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності) (Оклад 11 855,00)
Вимоги до кандидатів:
- вища освіта за спеціальністю «економіка», «фінанси, банківська справа та страхування», «облік і оподаткування»;
- бажання навчатися та працювати.
Прессекретар (Оклад 11 855,00)
Вимоги до кандидатів:
- вища освіта за спеціальністю «право» або «журналістика»;
- бажання навчатися та працювати.
«Ми гарантуємо:
- навчання та підтримку;
- можливості для кар'єрного зростання;
- дружню атмосферу.
З нетерпінням чекаємо на ваші резюме: [email protected]
Телефонуйте: 0987610101, 0487055783 (76)», - повідомили у суді.
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