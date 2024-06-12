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Одеський окружний адмінсуд повідомив про наявність вакантних посад

19:43, 12 червня 2024
Суд шукає помічника судді, працівника інформаційного центру, бухгалтера та прессекретаря.
Одеський окружний адмінсуд повідомив про наявність вакантних посад
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Одеський окружний адміністративний повідомив про наявність низки вакантних посад.

Суд оголошує вакансії:

Помічник судді (Оклад 17 381,00)

Вимоги до кандидатів:

- вища юридична освіта; 

- бажання навчатися та працювати;

- досвід роботи в суді.

Працівник інформаційного центру (Оклад 6 359,00)

Можливість роботи для студентів, головне - бажання навчатися та професійно зростати.

Бухгалтер (Головний спеціаліст відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності) (Оклад 11 855,00)

Вимоги до кандидатів:

- вища освіта за спеціальністю «економіка», «фінанси, банківська справа та страхування», «облік і оподаткування»;

- бажання навчатися та працювати.

Прессекретар (Оклад 11 855,00)

Вимоги до кандидатів:

- вища освіта за спеціальністю «право» або «журналістика»;

- бажання навчатися та працювати.

«Ми гарантуємо:

- навчання та підтримку;

- можливості для кар'єрного зростання;

- дружню атмосферу.

З  нетерпінням чекаємо на ваші резюме: [email protected]

Телефонуйте: 0987610101, 0487055783 (76)», - повідомили у суді.

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