Ще одна дитина загинула на водоймі – 15-річний підліток потонув під час купання у ставку

На водоймі під час купання зник 15-річний хлопець.

Ілюстраційне зображення: ДСНС

На Донеччині під час купання у ставку потонув 15-річний підліток. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій 12 червня.

Подія сталася 11 червня на місцевій водоймі у селі Копані Покровського району. Там на водоймі під час купання зник 15-річний хлопець.

Водолази ДСНС знайшли тіло підлітка та передали представникам поліції.

Рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки під час перебування на водоймах, а батьків обов’язково говорити про це зі своїми дітьми.

11 червня в ДСНС повідомляли, що від початку року на водних об'єктах України загинуло уже 27 дітей.

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