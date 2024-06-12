Еще один ребенок погиб на водоеме – 15-летний подросток утонул во время купания в пруду

На водоеме во время купания пропал 15-летний парень.

Иллюстрационное изображение: ГСЧС

На Донетчине во время купания в пруду утонул 15-летний подросток. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям 12 июня.

Событие произошло 11 июня на местном водоеме в селе Копани Покровского района. Там на водоеме во время купания пропал 15-летний парень.

Водолазы ГСЧС нашли тело подростка и передали представителям полиции.

Спасатели призывают соблюдать правила безопасности во время пребывания на водоемах, а родителей обязательно говорить об этом со своими детьми.

11 июня в ГСЧС сообщали, что с начала года на водных объектах Украины погибли уже 27 детей.

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