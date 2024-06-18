В Киеве 18-23 июня пройдут продуктовые ярмарки: адреса

В Киеве на этой неделе пройдут продуктовые сельскохозяйственные ярмарки.

На этой неделе, 18-23 июня, в Киеве пройдут продуктовые сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщает КГГА.

Организаторы призывают посетителей заботиться о собственной безопасности и следовать в укрытие во время объявления воздушной тревоги.

Так, 18 июня (вторник) ярмарки пройдут в:

Голосеевском районе – просп. Науки, 88;

Дарницкий район – ул. Евгения Харченко, 41-47;

Днепровском районе – ул. Ивана Микитенко, 21-27;

Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, пересечение просп. Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта;

Шевченковском районе – угол улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4.

19 июня (среда) в:

Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской);

Дарницкий район – ул. Анны Ахматовой, 31;

Днепровском районе – просп. Соборности, 2-20;

Печерском районе – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);

Подольском районе – просп. Правды, 5–11;

Святошинском районе – ул. Подлесная, 8

20 июня (четверг) в:

Голосеевском районе – ул. Юлии Здановской (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговская, 25/2-29;

Дарницкий район – ул. Евгения Харченко, 41-47;

Днепровском районе – просп. Воскресенский, 8-10;

Печерском районе – ул. Генерала Алмазова, 6-8;

Подольском районе – ул. Юрковская (в пределах улиц Межигорской и Туровской);

Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, пересечение просп. Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта.

21 июня (пятница) в:

Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116, просп. Академика Глушкова, 25-53;

Деснянском районе – ул. Ореста Левицкого (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);

Дарницкий район – ул. Анны Ахматовой, 31;

Днепровском районе – ул. Гродненская, 1/35-17А, ул. Алматинская, 64-74;

Печерском районе – пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова;

Святошинском районе – ул. Подлесная, 8;

Соломенском районе – ул. Филиппа Козицкого (в пределах Ереванской и Уманской улиц), ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Сергея Берегового);

Шевченковском районе – угол улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Рижская, 1, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4.

22 июня (суббота) в:

Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

Дарницкий район – ул. Ревуцкого (вдоль дома №27);

Деснянском районе – ул. Сержа Лифаря (в пределах ул. Оноре де Бальзака и просп. Червоной Калины);

Днепровском районе – бульв. Игоря Шамо, 2-12;

Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5, ул. Иорданская, 1-9;

Подольском районе – просп. Степана Бандеры (возле Куреновского парка);

Святошинском районе – ул. Мирослава Поповича, 10;

Соломенском районе – ул. Академика Шалимова (в пределах просп. Любомира Гузара, 28 и ул. Василия Чумака);

Шевченковском районе – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

23 июня (воскресенье) в:

Голосеевском районе – ул. Самойло Кошки (в пределах улиц Юлии Здановской и Василия Касияна);

Дарницкий район – ул. Здолбуновская, 4;

Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

Печерском районе – ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Дмитрия Дорошенко);

Шевченковском районе – ул. Татарская, 32-38.

Также можно посетить коммунальные рынки по адресу:

КП «Бессарабский рынок» – Бессарабская площадь, 2;

КП «Владимирский рынок» – ул. Антоновича, 115;

КП «Ржаной рынок» – ул. Верхний Вал, 16

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