Сколько еще будут длительные отключения света в Украине, – рассказали в Минэнерго

Ситуация с электроснабжением в Украине улучшится после завершения ремонтных работ.

В Украине сохраняется дефицит электроэнергии из-за недавних российских обстрелов, но ситуация улучшится после завершения ремонтных работ. Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

«В ночь с пятницы на субботу снова были массированные обстрелы объектов энергетической инфраструктуры, были атакованы объекты системы передач, это в свою очередь повлияло на общую ситуацию. К сожалению, сегодня у нас сохраняется дефицит», - отметила Гринчук.

По ее словам, продолжается техническое обслуживание всех доступных энергетических и генерирующих мощностей для подготовки к осенне-зимнему периоду, что является основным приоритетом. «Сейчас нам всем очень больно терпеть отключения, но мы все должны понимать, что зимой это будет намного хуже. Поэтому мы стараемся сейчас сделать все возможное, чтобы все наши доступные мощности, и те, которые мы восстанавливаем после повреждений, чтобы они все бесперебойно работали в течение осенне-зимнего периода», - добавила она.

Гринчук отметила, что ситуация улучшится после завершения технических обслуживаний и ремонтных кампаний, особенно на атомных блоках, которые обеспечивают более половины покрытия потребностей страны. «После субботних атак продолжаем восстановление, поэтому действительно дефицит из-за жаркой погоды немного увеличился в эти дни. Однако, думаю, что скоро ситуация улучшится, если не будет дополнительных обстрелов», - отметила она.

Чиновница подчеркнула, что сейчас один из самых сложных периодов, поскольку повреждения продолжаются и прошло мало времени для достаточного восстановления.

Ранее украинцев предупредили о более жестких отключениях света в ближайшие две недели.

Напомним, средняя продолжительность отсутствия света в сутки в Киеве составляла почти 10 часов, а интервалы со светом - по 3 часа.

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