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Скільки ще будуть тривалі відключення світла в Україні, – розповіли в Міненерго

13:36, 26 червня 2024
Ситуація з електропостачанням в Україні покращиться після завершення ремонтних робіт.
Скільки ще будуть тривалі відключення світла в Україні, – розповіли в Міненерго
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В Україні зберігається дефіцит електроенергії через нещодавні російські обстріли, але ситуація покращиться після завершення ремонтних робіт. Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.

«В ніч з п'ятниці на суботу знову були масовані обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури, були атаковані об'єкти системи передач, це своєю чергою вплинуло на загальну ситуацію. На жаль, сьогодні у нас зберігається дефіцит», - зазначила Гринчук.

За її словами, триває технічне обслуговування всіх доступних енергетичних і генеруючих потужностей для підготовки до осінньо-зимового періоду, що є основним пріоритетом. «Зараз нам всім дуже боляче терпіти відключення, але ми всі повинні розуміти, що взимку це буде набагато гірше. Тому ми намагаємося зараз зробити все можливе, щоб всі наші доступні потужності, і ті, які ми відновлюємо після пошкоджень, щоб вони всі безперебійно працювали протягом осінньо-зимового періоду», - додала вона.

Гринчук зазначила, що ситуація покращиться після завершення технічних обслуговувань і ремонтних кампаній, особливо на атомних блоках, які забезпечують більше половини покриття потреб країни. «Після суботніх атак продовжуємо відновлення, тому дійсно дефіцит через жарку погоду трішечки збільшився в ці дні. Однак, думаю, що скоро ситуація покращиться, якщо не буде додаткових обстрілів», - зазначила вона.

Посадовиця підкреслила, що зараз один з найскладніших періодів, оскільки пошкодження тривають і минуло мало часу для достатнього відновлення.

Раніше українців попередили про жорсткіші відключення світла у найближчі два тижні.

Нагадаємо, середня тривалість відсутності світла на добу у Києві становила майже 10 годин, а інтервали зі світлом – по 3 години.

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