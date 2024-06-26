Країни-члени НАТО обрали главою альянсу прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте змінить Єнса Столтенберга на посаді голови НАТО з жовтня.

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Союзники по НАТО офіційно обрали прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте наступним главою альянсу, повідомляє Reuters. Він змінить на цій посаді Єнса Столтенберга у жовтні.

Призначення Рютте стало формальністю після того, як його єдиний суперник на цю посаду, президент Румунії Клаус Йоганніс, минулого тижня вийшов з гонки, оскільки не зміг набрати достатньої підтримки.

57-річний Рютте, який вперше обійняв посаду прем'єр-міністра у 2010 році, є найтриваліше працюючим прем'єром Нідерландів. З моменту масштабного вторгнення рф в Україну він став вірним союзником Києва та критиком російського диктатора путіна.

Єнс Столтенберг зазначив: «Я думаю, що Марк – дуже сильний кандидат. Він має великий досвід роботи на посаді прем'єр-міністра… І це буде добре для усіх нас, для НАТО і для мене».

Як пише Politico, мпостерігачі відзначають, що Рютте у добрих відносинах з Дональдом Трампом та має здатність домовлятися як з демократами, так і з республіканцями.

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