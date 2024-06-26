Практика судов
  1. В мире

Страны-члены НАТО избрали главой альянса премьер-министра Нидерландов Марка Рютте

11:47, 26 июня 2024
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сменит Йенса Столтенберга на посту главы НАТО с октября.
Страны-члены НАТО избрали главой альянса премьер-министра Нидерландов Марка Рютте
Фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Союзники по НАТО официально избрали премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим главой альянса, сообщает Reuters. Он сменит на этом посту Йенса Столтенберга в октябре.

Назначение Рютте стало формальностью после того, как его единственный соперник на эту должность, президент Румынии Клаус Йоханнис, на прошлой неделе вышел из гонки, поскольку не смог набрать достаточной поддержки.

57-летний Рютте, который впервые занял пост премьер-министра в 2010 году, является самым длительно работающим премьером Нидерландов. С момента масштабного вторжения РФ в Украину он стал верным союзником Киева и критиком российского диктатора Путина.

Йенс Столтенберг отметил: «Я думаю, что Марк - очень сильный кандидат. Он имеет большой опыт работы на посту премьер-министра... И это будет хорошо для всех нас, для НАТО и для меня».

Как пишет Politico, наблюдатели отмечают, что Рютте в хороших отношениях с Дональдом Трампом и имеет способность договариваться как с демократами, так и с республиканцами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минобороны будет использовать средства защиты информации на основе сертификатов НАТО

Кабмин утвердил экспериментальный проект, по которому во избежание потенциального завышения степени ограничения доступа к информации разграничение доступа к информации в информационной системе будет осуществляться аппаратными или программными средствами.

Уклонисты рискуют остаться без зарплаты, имущества и под уголовным розыском – что с 16 июля изменится для мужчин

Повестки смогут массово рассылать по последнему известному адресу, а штрафы выписать заочно – в дальнейшем заблокировать счета уклонистам, инициировать процесс взыскания их имущества, ходатайствовать о принудительной доставке в ТЦК и ограничении в праве вождения.

БЭБ сможет давать поручения Государственной пограничной службе относительно разрешения на пересечение границы определенными лицами

Бюро экономической безопасности включили в список органов, имеющих право поручать Государственной пограничной службе дополнительно изучать вопрос о наличии законных оснований для пересечения государственной границы лицами.

Владимир Зеленский после визита в Донецкую область анонсировал отдельный разговор с чиновниками и соответствующие выводы по ним

Президент Зеленский: «Будет отдельный разговор в Киеве, в том числе с чиновниками, которые должны быть и здесь, и в других местах у фронта – в сложных общинах, где людям нужны немедленные решения. Решения, которых просто из Киева не видно. И был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше. Будет серьезный разговор, и буду делать по ним соответствующие выводы».

В территориальный резерв будут включать с 45 лет – Кабмин утвердил структуру военного резерва человеческих ресурсов

Территориальный резерв будет включать резервистов и военнообязанных в возрасте от 45 лет до достижения предельного возраста пребывания в запасе, предназначенных для доукомплектования воинских частей Сил территориальной обороны ВСУ.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Широка
    Катерина Широка
    суддя Вищого антикорупційного суду