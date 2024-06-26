Страны-члены НАТО избрали главой альянса премьер-министра Нидерландов Марка Рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сменит Йенса Столтенберга на посту главы НАТО с октября.

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Союзники по НАТО официально избрали премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим главой альянса, сообщает Reuters. Он сменит на этом посту Йенса Столтенберга в октябре.

Назначение Рютте стало формальностью после того, как его единственный соперник на эту должность, президент Румынии Клаус Йоханнис, на прошлой неделе вышел из гонки, поскольку не смог набрать достаточной поддержки.

57-летний Рютте, который впервые занял пост премьер-министра в 2010 году, является самым длительно работающим премьером Нидерландов. С момента масштабного вторжения РФ в Украину он стал верным союзником Киева и критиком российского диктатора Путина.

Йенс Столтенберг отметил: «Я думаю, что Марк - очень сильный кандидат. Он имеет большой опыт работы на посту премьер-министра... И это будет хорошо для всех нас, для НАТО и для меня».

Как пишет Politico, наблюдатели отмечают, что Рютте в хороших отношениях с Дональдом Трампом и имеет способность договариваться как с демократами, так и с республиканцами.

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