На Волыни государству вернули земли стоимостью более 7 миллионов

На основании незаконных распоряжений земельный участок был безосновательно отнесен к землям сельскохозяйственного назначения.

Прокуроры отстояли в суде апелляционной инстанции свою позицию о истребовании из частной собственности в собственность государства земельного участка лесного фонда площадью 1 га и стоимостью более 7 млн грн в Луцком районе, сообщает Волынская областная прокуратура.

Выяснив, что на основании незаконных распоряжений органов власти земельный участок, находившийся в пользовании государственного предприятия «Киверцевское лесное хозяйство», был безосновательно отнесен к землям сельскохозяйственного назначения, передан в коммунальную, а впоследствии – в частную собственность, прокуроры обратились в суд с иском.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований прокуратуры.

Не согласившись с таким решением, прокуроры обжаловали его в апелляционном порядке и добились возвращения земельного участка в государственную собственность.

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