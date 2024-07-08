На Волині державі повернули землі вартістю понад 7 мільйонів

На підставі незаконних розпоряджень земельна ділянка була безпідставно віднесена до земель сільськогосподарського призначення.

Прокурори відстояли в суді апеляційної інстанції свою позицію про витребування із приватної власності у власність держави земельної ділянки лісового фонду площею 1 га та вартістю понад 7 млн грн у Луцькому районі, повідомляє Волинська обласна прокуратура.

З'ясувавши, що на підставі незаконних розпоряджень органів влади земельна ділянка, яка перебувала в користуванні державного підприємства «Ківерцівське лісове господарство», була безпідставно віднесена до земель сільськогосподарського призначення, передана в комунальну, а згодом – у приватну власність, прокурори звернулися до суду із позовом.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позовних вимог прокуратури.

Не погодившись із таким рішення, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку та домоглися повернення земельної ділянки у державну власність.

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