В Центре противодействия дезинформации опровергли информацию о том, что оккупанты зашли в Торецк

Заход россиян в город Торецк не соответствует действительности, – Центр противодействия дезинформации.

В Центре противодействия дезинформации опровергли информацию о том, что российские оккупанты вошли в Торецк в Донецкой области. Ранее такая информация была распространена в социальных сетях. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"По состоянию на 12:00 информация о мероприятии россиян в городе Торецке не соответствует действительности", - сообщил Коваленко.

В ОСУВ «Хортица» ранее сообщали, что враг активно давит на украинские позиции, бои продолжаются на подступах к городу.

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