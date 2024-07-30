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Правительство уволило Руслана Слободяна с должности Главы Госинспекции энергетического надзора

13:21, 30 июля 2024
Исполнение обязанностей временно возложено на Анатолия Замулко.
Правительство уволило Руслана Слободяна с должности Главы Госинспекции энергетического надзора
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Во вторник, 30 июля, по результатам заседания Правительства стало известно, что Кабинет Министров уволил Руслана Слободяна с должности Главы Государственной инспекции энергетического надзора Украины. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Исполнение обязанностей Главы Государственной инспекции энергетического надзора временно возложено на Анатолия Замулко.

Руслан Слободян был назначен Председателем Государственной инспекции энергетического надзора Украины распоряжением Кабинета Министров Украины от 8 сентября 2021 № 1052-р.

Также Правительство уволило Юрия Власенко с должности первого заместителя Министра энергетики.

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