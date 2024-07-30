Уряд звільнив Руслана Слободяна з посади Голови Держінспекції енергетичного нагляду

Виконання обовʼязків тимчасово покладено на Анатолія Замулка.

У вівторок, 30 липня, за результатами засідання Уряду стало відомо, що Кабінет Міністрів звільнив Руслана Слободяна з посади Голови Державної інспекції енергетичного нагляду України. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Виконання обовʼязків Голови Державної інспекції енергетичного нагляду тимчасово покладено на Анатолія Замулка.

Руслан Слободян був призначений Головою Державної інспекції енергетичного нагляду України розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2021 року № 1052-р.

Також Уряд звільнив Юрія Власенка з посади першого заступника Міністра енергетики.

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