У Центрі протидії дезінформації спростували інформацію про те, що окупанти зайшли в Торецьк

Захід росіян в місто Торецьк не відповідає дійсності, - Центр протидії дезінформації.

Фото: NV

У Центрі протидії дезінформації спростували інформацію про те, що російські окупанти зайшли в Торецьк на Донеччині. Раніше таку інформацію поширили у соціальних мережах. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Станом на 12:00 інформація про захід росіян в місто Торецьк не відповідає дійсності", - повідомив Коваленко.

В ОСУВ «Хортиця» раніше повідомляли, що ворог активно тисне на українські позиції, бої тривають на підступах до міста.

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