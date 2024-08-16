Во Львовской области предотвратили неправомерное использование подрядчиком почти 9 млн грн

Предприятие должно было осуществить строительство искусственного водоема в одном из сел.

Хозяйственный суд Львовской области удовлетворил иск Галицкой окружной прокуратуры Львова о признании недействительным договора подряда. Следствием сделки должно быть незаконное выделение из бюджета почти 9 млн грн. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что по результатам аукциона между коммунальным предприятием и обществом был заключен договор закупок работ. В частности, предприятие должно было осуществить строительство искусственного водоема в одном из сел Жовковского района.

Основанием реагирования прокурора служил выявленный факт совершенных ответчиком с другим участником аукциона антиконкурентных согласованных действий с целью искажения результатов торгов по закупке вышеуказанных подрядных работ.

В результате таких действий хозяйствующих субъектов нарушены требования действующего законодательства относительно соблюдения добросовестной конкуренции, максимальной экономии и эффективности, открытости и прозрачности на всех стадиях закупок.

Суд согласился с доводами прокурора и своим решением признал обжалуемый договор противоречащим интересам государства.

Следовательно, по результатам принятых мер представительского характера удалось предотвратить незаконное использование бюджетных средств.

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