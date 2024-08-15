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Можно ли уменьшить размер оплаты средств за время установленного простоя в условиях военного положения

21:45, 15 августа 2024
Работодатель не может выплачивать работнику средства за период простоя менее двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда.
Можно ли уменьшить размер оплаты средств за время установленного простоя в условиях военного положения
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Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, можно ли уменьшить размер оплаты средств за время установленного простоя в условиях военного положения.

Действующим законодательством предусмотрена обязательная для всех работодателей минимальная гарантия оплаты времени простоя не по вине работника, оплачиваемого из расчета не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада) (статья 113 КЗоТ Украины).

То есть работодатель не может выплачивать работнику средства за период простоя менее двух третей тарифной ставки, установленного работнику разряда (оклада).

Вместе с этим на предприятии может быть установлен больший размер оплаты труда за время простоя (в размере минимальной заработной платы, по среднему заработку и т.п.).

Уменьшить размер оплаты труда за время установленного простоя работодатель может при условии издания соответствующего приказа и после уведомления о своем решении всех работников, к которым эти изменения относятся.

Во время действия военного положения работодатель может предупредить работника об изменении условий оплаты труда не позднее, чем до введения таких условий (часть вторая статьи 3 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения»).

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