Несколько лет не платил за аренду: предпринимателя обязали вернуть общине в Полтавской области пруд стоимостью почти 173 млн грн

Предприниматель из Киева несколько лет не платил аренду за ставок в Чернухинской общине на Полтавщине. Об этом сообщает областная прокуратура.
Его обязали расторгнуть договор аренды, возместить в бюджет Чернухинского поселкового совета задолженность за пользование ставком и вернуть его поселковому совету.
Речь идет о водном объекте площадью более 12 га стоимостью почти 173 млн грн, расположенном на территории Чернухинского территориального общества.
Основанием для предъявления иска стала неуплата предпринимателем арендной платы за пользование водным объектом с 2020 года по настоящее время.
В 2007 году Чернухинская районная государственная администрация передала ФЛП для рыборазведения 4 ставки, за которые арендатор систематически не платил арендную плату.
На рассмотрении в Хозяйственном суде Полтавской области находятся еще 3 иска о возвращении других водных объектов по незаконному пользованию.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.