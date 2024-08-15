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Несколько лет не платил за аренду: предпринимателя обязали вернуть общине в Полтавской области пруд стоимостью почти 173 млн грн

21:32, 15 августа 2024
Предприниматель из Киева не платил за пользование водным объектом с 2020 года по настоящее время.
Несколько лет не платил за аренду: предпринимателя обязали вернуть общине в Полтавской области пруд стоимостью почти 173 млн грн
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Предприниматель из Киева несколько лет не платил аренду за ставок в Чернухинской общине на Полтавщине. Об этом сообщает областная прокуратура.

Его обязали расторгнуть договор аренды, возместить в бюджет Чернухинского поселкового совета задолженность за пользование ставком и вернуть его поселковому совету.

Речь идет о водном объекте площадью более 12 га стоимостью почти 173 млн грн, расположенном на территории Чернухинского территориального общества.

Основанием для предъявления иска стала неуплата предпринимателем арендной платы за пользование водным объектом с 2020 года по настоящее время.

В 2007 году Чернухинская районная государственная администрация передала ФЛП для рыборазведения 4 ставки, за которые арендатор систематически не платил арендную плату.

На рассмотрении в Хозяйственном суде Полтавской области находятся еще 3 иска о возвращении других водных объектов по незаконному пользованию.

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