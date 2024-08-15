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Кілька років не платив за оренду: підприємця зобов’язали повернути громаді на Полтавщині ставок вартістю майже 173 млн грн

21:32, 15 серпня 2024
Підприємець з Києва не платив за користування водним об’єктом з 2020 року по теперішній час.
Кілька років не платив за оренду: підприємця зобов’язали повернути громаді на Полтавщині ставок вартістю майже 173 млн грн
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Підприємець із Києва протягом кількох років не платив оренду за ставок у Чорнухинській громаді на Полтавщині. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Його зобов’язали розірвати договір оренди, відшкодувати до бюджету Чорнухинської селищної ради заборгованість за користування ставком та повернути його селищній раді.

Йдеться про водний об’єкт площею понад 12 га вартістю майже 173 млн грн, розташований на території Чорнухинської територіальної громади.

Підставою для пред’явлення позову стала несплата підприємцем орендної плати за користування водним об’єктом з 2020 року по теперішній час.    

У 2007 році Чорнухинська районна державна адміністрація передала ФОП для риборозведення 4 ставки, за які орендар систематично не сплачував орендну плату.     

Наразі на розгляді у Господарському суді Полтавської області перебувають ще 3 позови щодо повернення інших водних об’єктів із незаконного користування.

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