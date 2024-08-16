На Львівщині запобігли неправомірному використанню підрядником майже 9 млн грн

Суб’єкт господарювання мав здійснити будівництво штучної водойми в одному із сіл.

Господарський суд Львівської області задовольнив позов Галицької окружної прокуратури міста Львова про визнання недійсним договору підряду. Наслідком угоди мало бути незаконне виділення з бюджету майже 9 млн грн. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що за результатами аукціону між комунальним підприємством та товариством було укладено договір про закупівлю робіт. Зокрема, суб’єкт господарювання мав здійснити будівництво штучної водойми в одному із сіл Жовківського району.

Підставою реагування прокурора слугував виявлений факт вчинених відповідачем з іншим учасником аукціону антиконкурентних узгоджених дій, з метою спотворення результатів торгів із закупівлі вищевказаних підрядних робіт.

В результаті таких дій суб’єктів господарювання порушено вимоги чинного законодавства щодо дотримання добросовісної конкуренції, максимальної економії й ефективності, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель.

Суд погодився з доводами прокурора та своїм рішенням визнав оскаржуваний договір таким, що суперечить інтересам держави.

Відтак, за результатами вжитих заходів представницького характеру вдалося запобігти незаконному використанню бюджетних коштів.

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