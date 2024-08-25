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В Гоструда напомнили, какие требования по охране труда к рабочему месту водителя автомобиля

22:58, 25 августа 2024
На сиденьи и спинке сиденья не допускаются провалы, рваные места, выступные пружины и острые углы.
В Гоструда напомнили, какие требования по охране труда к рабочему месту водителя автомобиля
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Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, какие основные требования по охране труда к рабочему месту водителя автомобиля.

Согласно требованиям Правил охраны труда на автомобильном транспорте к рабочему месту водителя автомобиля устанавливаются следующие требования:

- ограждение рабочего места водителя в салоне легкового автомобиля-такси (защитный экран) и автобуса, если оно предусмотрено, должно быть в исправном состоянии;

- ветровое и боковое стекло не должно иметь трещин и затемнений, не допускается использовать дополнительные предметы или наносить покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя, ухудшающие прозрачность стекла;

- боковые стекла должны плавно передвигаться от руки или стеклоподъемных механизмов;

- на сиденьи и спинке сиденья не допускаются провалы, рваные места, выступные пружины и острые углы;

- сиденье и спинка должны иметь исправную регулировку, обеспечивающую удобную посадку водителя;

- ручки у дверного проема, замки всех дверей кузова или кабины, а также привод управления дверью, сигнализация работы двери (открыто, закрыто), аварийные выходы автобусов и устройства приведения их в действие должны быть исправны;

- пол кабины (салона) автомобиля должен застилаться ковриком, не имеющим случайных отверстий и других повреждений; уровни звука и эквивалентные уровни звука в кабинах грузовых автомобилей не должны превышать 70 дБА, в салонах легковых автомобилей и автобусов – 60 дБА;

- содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны водителя в кабине (салоне) не должно превышать предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

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