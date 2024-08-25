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У Держпраці нагадали, які вимоги з охорони праці до робочого місця водія автомобіля

22:58, 25 серпня 2024
На сидінні та спинці сидіння не допускаються провали, рвані місця, виступні пружини та гострі кути.
У Держпраці нагадали, які вимоги з охорони праці до робочого місця водія автомобіля
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Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, які основні вимоги з охорони праці до робочого місця водія автомобіля.

Згідно з вимогами Правил охорони праці на автомобільному транспорті до робочого місця водія автомобіля встановлюються такі вимоги: 

- огородження робочого місця водія в салоні легкового автомобіля-таксі (захисний екран) та автобуса, якщо воно передбачено, повинно бути у справному стані; 

- вітрове та бокове скло не повинно мати тріщин та затемнень, не допускається використовувати додаткові предмети або наносити покриття, що обмежують оглядовість з місця водія, погіршують прозорість скла; 

- бокові стекла повинні плавно пересуватися від руки або склопідйомних механізмів; 

- на сидінні та спинці сидіння не допускаються провали, рвані місця, виступні пружини та гострі кути; 

- сидіння та спинка повинні мати справне регулювання, що забезпечує зручну посадку водія;

ручки біля дверного прорізу, замки усіх дверей кузова або кабіни, а також привід керування дверима, сигналізація роботи дверей (відкрито, зачинено), аварійні виходи автобусів та пристрої приведення їх у дію повинні бути справними;

підлога кабіни (салону) автомобіля повинна застилатися килимком, що не має випадкових отворів та інших пошкоджень; рівні звуку і еквівалентні рівні звуку в кабінах вантажних автомобілів не повинні перевищувати 70 дБА, у салонах легкових автомобілів та автобусів - 60 дБА; 

- вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони водія у кабіні (салоні) не повинен перевищувати граничнодопустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони.

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