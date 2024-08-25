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На Одещині поліцейський збив на смерть 81-річну жінку: як його покарали

22:29, 25 серпня 2024
Чоловік після наїзду на пенсіонерку покинув місце пригоди.
На Одещині поліцейський збив на смерть 81-річну жінку: як його покарали
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Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області призначив покарання правоохоронцю, який збив на смерть пенсіонерку. 

Встановлено, що обвинувачений, який займав посаду старшого інспектора чергового чергової частини сектору моніторингу Білгород-Дністровського РВП, керував власним автомобілем «Toyota Prado» та здійснював рух заднім ходом з паркувального місця в бік виїзду з прибудинкової території.

У цей час позаду зазначеного автомобіля стояла 81-річна пенсіонерка.

Здійснюючи рух заднім ходом, він проявив неуважність до дорожньої обстановки та її змін, не звернувся за допомогою до своєї дружини, яка перебувала разом із ним у автомобілі, для забезпечення безпеки дорожнього руху, внаслідок чого задньою частиною керованого ним легкового автомобіля допустив наїзд на пішохода.

Від отриманих травм пенсіонерка померла. Після скоєння ДТП обвинувачений поїхав, не дочекавшись приїзду працівників поліції, тим самим залишивши місце ДТП.

У судовому засіданні він визнав себе винним у повному обсязі. Суд також визнав чоловіка винним у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, та призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавлення права керувати транспортними засобами строком на 2 роки.

Водночас суд звільнив засудженого від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши йому дворічний іспитовий строк (справа №495/13526/23). 

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