Практика судов
  1. В Украине

В Одесской области полицейский сбил на смерть 81-летнюю женщину: как его наказали

22:29, 25 августа 2024
Мужчина после наезда на пенсионерку покинул место происшествия.
В Одесской области полицейский сбил на смерть 81-летнюю женщину: как его наказали
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Белгород-Днестровский горрайонный суд Одесской области назначил наказание правоохранителю, который сбил на смерть пенсионерку.

Установлено, что обвиняемый, занимавший должность старшего инспектора дежурного дежурного сектора мониторинга Белгород-Днестровского РПП, управлял собственным автомобилем «Toyota Prado» и осуществлял движение задним ходом с парковочного места в сторону выезда с придомовой территории.

В это время позади этого автомобиля стояла 81-летняя пенсионерка.

Совершая движение задним ходом, он проявил невнимательность к дорожной обстановке и ее изменениям, не обратился за помощью к своей жене, находившейся вместе с ним в автомобиле, для обеспечения безопасности дорожного движения, в результате чего задней частью управляемого им легкового автомобиля допустил наезд на пешехода.

От полученных травм пенсионерка скончалась. После совершения ДТП обвиняемый уехал, не дождавшись приезда сотрудников полиции, оставив тем самым место ДТП.

В судебном заседании он признал себя виновным в полном объеме. Суд также признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины, и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы по лишению права управлять транспортными средствами сроком на 2 года.

В то же время, суд освободил осужденного от отбывания основного наказания с испытанием, установив ему двухлетний испытательный срок (дело №495/13526/23).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Критерием правомерности нормативно-правового акта дополнительно является его общественная значимость и влияние на безопасность людей – Верховный Суд

Верховный Суд обратил внимание на то, что, оценивая правомерность нормативно-правового акта, следует учитывать его продолжающееся действие, общественную значимость, а также влияние на безопасность граждан.

Данные о наличии пациента в электронной системе здравоохранения смогут автоматически передаваться на Портал Дія

С центральной базы данных электронной системы здравоохранения на Портал Дія будет передаваться информация о наличии сведений о пациенте в базе данных ЭСОЗ.

Суд обязал ТЦК рассмотреть заявления мужчины об исправлении данных в Реестре военнообязанных «Оберег»

В Резерв+ мужчина обнаружил, что ограниченно годный, хотя до этого был признан негодным и исключен из учета - суд признал противоправным бездействие ТЦК по игнорированию заявления об исправлении.

На суд возложена именно обязанность, а не право остановить производство в случае пребывания стороны в составе ВСУ – позиция Верховного Суда

Конструкция нормы п. 5 ч. 1 ст. 236 КАСУ носит императивный характер и возлагает на суд именно обязанность, а не право остановить производство в случае нахождения стороны в составе ВСУ или других образованных в соответствии с законом военных формирований, переведенных на военное положение или привлеченных к проведению АТО.

Смогут ли обвиняемые, занимавшие особо ответственное положение, выйти из-под стражи в обмен на военную службу – Верховная Рада приняла изменения

Верховная Рада предусмотрела новые условия отмены содержания под стражей в обмен на военную службу.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марія Кедик
    Марія Кедик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Броновицька
    Оксана Броновицька
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Габор Собослой
    Габор Собослой
    суддя Закарпатського апеляційного суду