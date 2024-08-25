В Одесской области полицейский сбил на смерть 81-летнюю женщину: как его наказали

Мужчина после наезда на пенсионерку покинул место происшествия.

Белгород-Днестровский горрайонный суд Одесской области назначил наказание правоохранителю, который сбил на смерть пенсионерку.

Установлено, что обвиняемый, занимавший должность старшего инспектора дежурного дежурного сектора мониторинга Белгород-Днестровского РПП, управлял собственным автомобилем «Toyota Prado» и осуществлял движение задним ходом с парковочного места в сторону выезда с придомовой территории.

В это время позади этого автомобиля стояла 81-летняя пенсионерка.

Совершая движение задним ходом, он проявил невнимательность к дорожной обстановке и ее изменениям, не обратился за помощью к своей жене, находившейся вместе с ним в автомобиле, для обеспечения безопасности дорожного движения, в результате чего задней частью управляемого им легкового автомобиля допустил наезд на пешехода.

От полученных травм пенсионерка скончалась. После совершения ДТП обвиняемый уехал, не дождавшись приезда сотрудников полиции, оставив тем самым место ДТП.

В судебном заседании он признал себя виновным в полном объеме. Суд также признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины, и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы по лишению права управлять транспортными средствами сроком на 2 года.

В то же время, суд освободил осужденного от отбывания основного наказания с испытанием, установив ему двухлетний испытательный срок (дело №495/13526/23).

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